وفاة طبيب تخصص جراحة بالجهاز الهضمي بفيروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "توفي الدكتور وائل الصفار اختصاص دقيق جراحة دقيق الجهاز الهضمي اثر اصابته بالوباء". وأضافت أن "الدكتور يبلغ من العمر ٥٠ سنة فقط".



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