رسمياً.. احمد صلاح مدرباً لنادي زاخو

رياضة 2020-06-28 | 15:23 1,132 مشاهدة اعلن نادي زاخو الرياضي، تسمية احمد صلاح مدرباً لفريق الكرة في النادي. وقال مدير فريق زاخو طه عبد الحكيم في بيان تلقته الخليج 365، إن "الهيئة الادارية للنادي تسمي المدرب احمد صلاح مدرباً لفريق الكرة". وأضاف عبد الحكيم ان "احمد صلاح من المدربين الشباب الذين ينتظرهم مستقبل كبير والإدارة ستدعمه بكل قوة".



يذكر ان المدرب الراحل علي هادي، كان اخر مدرب يقود فريق زاخو وانهى ارتباطه بالفريق قبل وفاته. يذكر ان المدرب الراحل علي هادي، كان اخر مدرب يقود فريق زاخو وانهى ارتباطه بالفريق قبل وفاته. المحرر: محمد خليل

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