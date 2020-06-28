بالصور.. حريق في مخازن السكك شمالي بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن اخماد حريق في مخازن السكك شمالي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق نشب داخل مخازن عدد 2 متخذة لخزن للإطارات والادوات الاحتياطية المستهلكة تابعة الى الشركة العامة للسكك الحديدية في منطقة الشالچية قرب المحطة العالمية".

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وأضاف البيان أنه "تمت السيطرة على النيران بوقت قياسي بجهود كبيرة بذلتها 13 فرقة اطفاء ومن عدة محاور لتكتمل عمليات الاخماد والاقتحام المباشر للمخازن رغم كثافة الدخان المنبعث من المواد المطاطية المحترقة داخلها، وحالت تلك الفرق الى عدم اتساع النيران الى المخازن القريبة والمجاورة"، مشيراً الى "انهاء الحادث دون خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".