نائب: لن تتم مواجهة كورونا الا بتسخير كامل الامكانيات الحكومية للمجهود الصحي





وأوضح، "نستغرب عدم وجود هكذا مبادرات وتوجه من قبل الوزارات الامنية وغيرها مع معرفتنا بامكانياتهم الذاتية واللوجستية"، مؤكدا بالقول "لن تتم مواجهة وباء فيروس وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "اطلعنا على تقريرٍ يُظهر مبادرةً للقوات المسلحة المصرية بتجهيزِ مستشفىً في احد ثكناتها مزوداً بـ 4000 سريرٍ مجهزٍ بما يحتاجه اي مريض في وحدة الانعاش الرئوي (R C U) وبملاكاتها وامكانياتها الخاصة وتم تسليمها يوم امس لوزارة الصحة المصرية بحضور رئيس الجمهورية".وأوضح، "نستغرب عدم وجود هكذا مبادرات وتوجه من قبل الوزارات الامنية وغيرها مع معرفتنا بامكانياتهم الذاتية واللوجستية"، مؤكدا بالقول "لن تتم مواجهة وباء فيروس كورونا الا بتسخير كامل الامكانيات الحكومية للمجهود الصحي وبشكلٍ فعلي". وتابعت، أن "حالة التدهور وفقدان السيطرة على مواجهة الوباء لن تُواجه الا بما واجهت به الدولة سقوط ثلث مساحة العراق من قبل عصابات داعش حينما شحذت كامل امكانياتها ومواردها ووزاراتها لمواجهة خطر تلك العصابات المجرمة ووضعتها تحت تصرف الاجهزة الامنية والقتالية، والان نحن بحاجة لتسخيرٍ كاملٍ لذلك الجهد وتلك الامكانيات ومن جميع الوزارات لِمجهود وزارة الصحة في مواجهة الوباء".



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