بينها ما يتعلق بحظر التجوال.. مقررات خلية الأزمة في الديوانية

عقدت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، السبت، عبر تطبيق زووم اجتماعها الطارئ الذي استضافته جامعة القادسية، لبحث تطورات الموقف الوبائي الأسبوعي ومتابعة المقررات السابقة.

واتخذت جملة قرارات تهدف للحد من تفشي الوباء في المحافظة ومنع انتشاره بصورة أكبر مما هي عليه منها:-

1) تشديد حظر التجوال الشامل على الافراد والمركبات وعدم السماح لغير الحالات الطارئة بالمرور من خلال المفارز الأمنية الثابتة والراجلة، ومنع التجمعات تحت أي مسمى او ذريعة، لانتقال عدوى الجائحة من العنقودي الى الاجتماعي.

2) التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والسلامة لمنتسبي الاجهزة الأمنية وحث المواطنين على تطبيقها للحفاظ على صحة الجميع.

3) فض التجمعات في المناطق السكنية والأسواق واغلاق المقاهي والصالات الرياضية والمسابح، وتوجيه الاجهزة الأمنية بمنع المناسبات الاجتماعية (مجالس العزاء، الاعراس)، لتفعيل إجراءات التباعد الاحترازي.

4) تتقدم خلية الازمة في الديوانية باحر آيات التعازي للكوادر الطبية والصحية وذوي شهداء صحة الديوانية، الذين وافتهم المنية جراء تضحياتهم واصابتهم بالوباء، وتشيد بالجهود الجبارة لمنتسبي الجيش الأبيض والأجهزة الأمنية وتضحياتهم من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والتزام أبناء المحافظة خلال الأسبوع الماضي بالإجراءات الوقائية.

5) دعوة وجهاء وشيوخ العشائر الى اصدار مواقف واضحة للحد من التجمعات والمناسبات للحد من انتشار الوباء.

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6) إغلاق مداخل المحافظة والتشديد على الطرق النيسمية وعدم السماح لغير شاحنات المواد الغذائية والمشتقات النفطية والحالات الاستثنائية بالدخول الى المحافظة.

7) استمرار اغلاق العيادات الطبية الخاصة المخالفة للشروط والإجراءات الوقائية، وتحديد موعد اقصاه يوم الثلاثاء الموافق ٢/تموز/٢٠٢٠، لإطلاق استمارة خاصة تعدها خلية الازمة في الديوانية.

8) اعداد اللجنة الخاصة تقريرها النهائي يوم غد الاحد، حول إمكانية استخدام الكرفانات كموقع للحجر الطبي للمصابين في حال تفشي الوباء.

9) تشكيل لجنة رقابية لمتابعة أسعار المواد الغذائية في الاسواق والادوية والمستلزمات الطبية في الصيدليات ومحاسبة المخالفين.

10) عرض الدراسة والتوصيات التي أعدتها جامعة القادسية حول ازمة الوباء في المحافظة.