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قرر المرشح لرئاسة الوقف السني صلاح الدين فليح حسن، سحب ترشيحه من المنصب، فيما اكد أن الحفاظ على سمعة رئيس المجمع الفقهي أغلى من المنصب.
وأرسل صلاح الدين فليح حسن كتاباً إلى المجمع الفقهي لكبار العلماء يطلب فيه سحب ترشيحه لمنصب رئيس ديوان الوقف السني وذلك لما وصفه بـ "الحفاظ على سمعة كبير علماء المجمع الفقهي الشيخ أحمد حسن الطه، ولكي لا يتم استخدام هذا الترشيح للطعن في المجمع".
يذكر أن صلاح فليح كان أحد المرشحين لرئاسة ديوان الوقف السني ضمن كتاب رسمي بعثه المجمع الفقهي لرئيس الوزراء يتضمن ثلاثة مرشحين لاختيار أحدهم للمنصب.
كانت هذه تفاصيل خبر مرشح لرئاسة الوقف السني يسحب ترشيحه ويؤكد: المجمع الفقهي أغلى من المنصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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