الكاظمي يوجّه وزارة الصناعة بزيادة إنتاج مادة الأوكسجين ورفد المستشفيات بها

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، ان الاخير وجه وزارة الصناعة بزيادة إنتاج مادة الأوكسجين ورفد المستشفيات بها.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الكاظمي عقد اليوم اجتماعا مع وزراء المالية والصناعة والمعادن والصحة والتخطيط ، تم خلاله الوقوف على آخر مستجدات الجائحة في العراق وإجراءات وزارة الصحة والمشاكل التي تواجهها المؤسسات الصحية، والعمل على إيجاد حلول فورية في توفير الأوكسجين للمصابين بفايروس كورونا".
واضاف ان "الكاظمي وجّه وزارة الصناعة والمعادن بتشغيل جميع الخطوط الإنتاجية الخاصة بإنتاج الأوكسجين، والإسراع بإضافة خطوط إنتاجية جديدة بهدف دعم المستشفيات بالأوكسجين في العاصمة بغداد وباقي المحافظات".
وشدد الكاظمي "على ملاحقة الفاسدين الذين يعرقلون إنتاج مادة الأوكسجين ووصولها الى المستشفيات"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ إجراءات مشددة لمنع هذه العصابات الفاسدة عن المتاجرة بصحة وأرواح المرضى المصابين".
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