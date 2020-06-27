التعليم تعلن التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2020-2021

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عن التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2020-2021، فيما شددت على العمل بالآليات الإلكترونية والمدمجة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم الاعلان عن التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2021/2020 واستمرار التعليم الإلكتروني في التخصصات الإنسانية والعمل بالتعليم المدمج في التخصصات ذات المتطلبات التطبيقية".

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واضاف انه "حسب التقويم الجامعي فإن تاريخ السادس من كانون الاول 2020 سيكون موعدا لبدء الفصل الدراسي الأول الذي يتطلب خمسة عشر أسبوعا تنتهي في الـ18 من اذار عام 2021، فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الـ11 من نيسان 2021 وينتهي في الـ22 من تموز 2021".

وتابع انه "مراعاة لظروف الأزمة الصحية الطارئة فإن العمل بآليات التعليم الإلكتروني سيبقى مستمرا لجميع التخصصات الإنسانية ويكون الاعتماد على التعليم المدمج في المجموعة الطبية والصحية والهندسية والعلوم والتخصصات ذات المنحى العملي ويؤدي الطالب دروسه العملية أو التطبيقية أو السريرية في الجامعة القريبة من محافظته ويقدم طلبا إلكترونيا بذلك ابتداء من تاريخ الـ18 من تشرين الاول 2020".