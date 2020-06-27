الكاظمي يصدر توجيها للمالية بشأن رواتب الموظفين

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، ان الاخير اصدر توجيها لوزارة المالية بشأن اطلاق رواتب الموظفين، فيما شدد على عدم تاخيرها.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اليوم اجتماعا مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي"، مبينا انه "وجه وزارة المالية بسرعة إطلاق رواتب الموظفين".

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وشدد الكاظمي على أن "يجري الإطلاق دون تأخير، وأن تعمل الوزارة بكامل قدراتها على وضع الحلول التي جرى بحثها موضع التنفيذ"، مشيرا الى ان "الجهاز الحكومي ماض في تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد الغطاء المالي لرواتب الموظفين".

وأكد الكاظمي خلال الاجتماع أن "الأزمة المالية الحالية تشكّل فرصة لمواجهة التحدي بتنفيذ الإصلاح المالي والإداري، وأن الحكومة قد عقدت العزم على أن تمضي في هذا الإصلاح الى أن ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية، وتوفير الرفاه والإدارة الرشيدة لعموم العراقيين".