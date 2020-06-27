مقتل شرطي واصابة ثلاثة بهجوم لـ'داعش' في ابو خنازير

افاد مصدر امني، السبت، بأن شرطيا قتل واصيب ثلاثة اخرون بهجوم لـ"داعش" في ابو خنازير. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من داعش هاجموا اليوم، قوة من الشرطة في منطقة ابوخنازير بأطراف ناحية ابي صيدا بديالى، ما ادى الى مقتل شرطي واصابة ثلاثة اخرين بجروح". واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".

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