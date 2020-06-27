المتحدث باسم رئيس الوزراء: عملية الدورة هي عراقية التخطيط والتنفيذ

اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، السبت، ان عملية الدورة هي عراقية التخطيط والتنفيذ.

وقال ملا طلال في تغريدة له على "تويتر" تابعتها الخليج 365، ان "عملية الدورة هي عملية استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة"، مبينا انها "عملية عراقيةُ التخطيط والتنفيذ و الاشراف من الألف إلى الياء".

واضاف ان "كل كلام يثار غير ذلك هو اكاذيب لاصحة لها بتاتا".