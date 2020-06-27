نائب: التغيير نوعان احدهما يطالب به الشعب ويدعمه والآخر تدوير مبطن

رأى عضو مجلس النواب محمد الكربولي، السبت، أن التغيير نوعان احدهما طالب به الشعب وينتظره وآخر تدوير مبطن للاستحواذ على خيرات البلد.

وقال الكربولي في تغريدة لها على تويتر تابعته الخليج 365، "التغيير نوعان ايجابي وسلبي الاول يطالب به الشعب ويدعمه والثاني تدوير ومبطن للاستحواذ على خبرات البلد، يدخل به الفاسد والمقرب والمجرب من الشباك بعد ان طرده الشعب من الباب".



واضاف، أن "واو الوكالة لا تحسن ادارة الهيئات المستقلة، ومجلس النواب ينتظر كفاءات اصيلة لا اسماء وكيلة"، مؤكدا بالقول "فاحرص على وجودهم معك في الزيارة المقبلة".



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