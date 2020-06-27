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نائب يطالب بتخصيص ثلاثة معامل لإنتاج الاوكسجين في البصرة وذي قار

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طالب النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، السبت، بتخصيص معمل لإنتاج الاوكسجين الى محافظة البصرة ومعملين الى ذي قار، فيما تعهد بنقلها ونصبها في المحافظة مجاناً.
وقال عواد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد متابعة لمطلبنا السابق لمعامل الأوكسجين ولفيديو المواطن على العبيدي واستجابة خلية المتابعة لمكتب رئيس الوزراء لهذا الطلب وقد حل الموضوع".

ودعا عواد، رئيس الوزراء إلى "تخصيص أحد هذه المعامل لمحافظة البصرة واثنين لمحافظة ذي قار وأن توزع الأخريات للمحافظات الأكثر إصابة وحاجة".


وأكد "استعداده بالتكفل بجلب ونصب المعامل في هذه المحافظات مجاناً".
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