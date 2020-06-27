طالب النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، السبت، بتخصيص معمل لإنتاج الاوكسجين الى محافظة البصرة ومعملين الى ذي قار، فيما تعهد بنقلها ونصبها في المحافظة مجاناً.
وقال عواد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد متابعة لمطلبنا السابق لمعامل الأوكسجين ولفيديو المواطن على العبيدي واستجابة خلية المتابعة لمكتب رئيس الوزراء لهذا الطلب وقد حل الموضوع".
ودعا عواد، رئيس الوزراء إلى "تخصيص أحد هذه المعامل لمحافظة البصرة واثنين لمحافظة ذي قار وأن توزع الأخريات للمحافظات الأكثر إصابة وحاجة".
وأكد "استعداده بالتكفل بجلب ونصب المعامل في هذه المحافظات مجاناً".
ودعا عواد، رئيس الوزراء إلى "تخصيص أحد هذه المعامل لمحافظة البصرة واثنين لمحافظة ذي قار وأن توزع الأخريات للمحافظات الأكثر إصابة وحاجة".
وأكد "استعداده بالتكفل بجلب ونصب المعامل في هذه المحافظات مجاناً".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يطالب بتخصيص ثلاثة معامل لإنتاج الاوكسجين في البصرة وذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.