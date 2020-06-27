واشنطن تنفي تصريحا بشأن العراق نسب للسفيرة الاميركية بالكويت

وقالت السفارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التصريحات المنسوبة إلى السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوفسكي والتي تناقلتها وسائل الإعلام العراقية هي تلفيق خبيث".
وأوضحت، "لم تقم السفيرة رومانوفسكي باجراء مثل هكذا مقابلة وأن الأخبار المزعومة صادرة عن موقع إلكتروني تم إنشائه لنشر الأخبار المزيفة".
وتناقلت وسائل اعلام عراقية تصريحا منسوب الى السفيرة الاميركية في الكويت، تقول فيه إن "الدعم الأمريكي لمعرفة الجهة التي تطلق الصواريخ في العاصمة العراقية كان بطلب من الدولة العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب وأن مشاركة قوات الإئتلاف في هذه العملية كان بدعوى رسمية ووفقا للقوانين الدولي".
وأوضحت، "لم تقم السفيرة رومانوفسكي باجراء مثل هكذا مقابلة وأن الأخبار المزعومة صادرة عن موقع إلكتروني تم إنشائه لنشر الأخبار المزيفة".
وتناقلت وسائل اعلام عراقية تصريحا منسوب الى السفيرة الاميركية في الكويت، تقول فيه إن "الدعم الأمريكي لمعرفة الجهة التي تطلق الصواريخ في العاصمة العراقية كان بطلب من الدولة العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب وأن مشاركة قوات الإئتلاف في هذه العملية كان بدعوى رسمية ووفقا للقوانين الدولي".
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