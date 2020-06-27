أياد علاوي يقترح تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم الجيش والحشد والبيشمركة وترتبط بالكاظمي

اقترح رئيس تحالف الوطنية اياد علاوي، السبت، تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وقال علاوي في تغريدة اطلعت عليه الخليج 365، :"لو تم الاخذ باقتراحنا بتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة ترتبط بالقائدالعام وتضم الجيش والبيشمرگة والحشد الشعبي المقاتل لتجنبنا العديد من التعقيدات ولما وصلنا الى المشاكل الحالية".‬



وأضاف أن "‫الفرصة سانحة الان لاجل ضمان لحصر السلاح بيد القوات المسلحة، ‫واسترجاع نفوذ الدولة وهيبتها وحفظ النظام".



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