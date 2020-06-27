ليفربول يُدين طريقة احتفال جماهيره بالتتويج بالبريميرليج

جماهير ليفربول خرجت بالآلاف في شوارع ميرسيسايد، دون أي التزام بقواعد التباعد الاجتماعي في ظل تفشي فيروس كورونا ، وذلك بعد تتويج فريقهم باللقب الغائب منذ 30 عامًا.

نادي ليفربول أصدر بيانًا اليوم السبت على موقعه الرسمي، أكد من خلاله أن "المدينة لا تزال في أزمة الصحة العامة، والسلوك الذي أظهره جمهور الفريق، غير مقبول على الإطلاق".



وأكد الريدز أنه "لا يزال الخطر المحتمل لجائحة فيروس كورونا موجودًا، مناشدًا جماهيره بالاحتفال ولكن بأمان، حتى لا تتراجع مقاطعة ميرسيسايد عن كل ما تم تحقيقه كمنطقة أثناء فترة الحجر الصحي، والالتزام بالمنازل خلال ذلك الوقت".

وأشار النادي إلى أنه "عندما يكون الوضع آمنًا، ستيم العمل على ترتيب موكب النادي ليتمكن الجميع من الاجتماع بشكل طبيعي والاحتفال مع اللاعبين".

وتسببت جماهير بطل الدوري الإنجليزي، في نشوب حريق محدود في أحد المباني العريقة وسط المدينة، وذلك في ظل احتفالهم بحصولهم على لقب.

