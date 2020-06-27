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ليفربول يُدين طريقة احتفال جماهيره بالتتويج بالبريميرليج

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2020-06-27 | 17:42

ليفربول يُدين طريقة احتفال جماهيره بالتتويج بالبريميرليج

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أصدر نادي الإنجليزي بيانًا رسميًا مشتركًا مع شرطة ميرسيسايد ومجلس مدينة ليفربول، يدين فيه أحداث جماهيره في احتفالها باللقب.
جماهير ليفربول خرجت بالآلاف في شوارع ميرسيسايد، دون أي التزام بقواعد التباعد الاجتماعي في ظل تفشي فيروس ، وذلك بعد تتويج فريقهم باللقب الغائب منذ 30 عامًا.

نادي ليفربول أصدر بيانًا اليوم السبت على موقعه الرسمي، أكد من خلاله أن "المدينة لا تزال في أزمة الصحة العامة، والسلوك الذي أظهره جمهور الفريق، غير مقبول على الإطلاق".


وأكد الريدز أنه "لا يزال الخطر المحتمل لجائحة فيروس كورونا موجودًا، مناشدًا جماهيره بالاحتفال ولكن بأمان، حتى لا تتراجع مقاطعة ميرسيسايد عن كل ما تم تحقيقه كمنطقة أثناء فترة الحجر الصحي، والالتزام بالمنازل خلال ذلك الوقت".

وأشار النادي إلى أنه "عندما يكون الوضع آمنًا، ستيم العمل على ترتيب موكب النادي ليتمكن الجميع من الاجتماع بشكل طبيعي والاحتفال مع اللاعبين".

وتسببت جماهير بطل ، في نشوب حريق محدود في أحد المباني العريقة وسط المدينة، وذلك في ظل احتفالهم بحصولهم على لقب.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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