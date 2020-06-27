رسمياً.. لؤي العاني لاعباَ عراقياً

تلقت الهيأة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم رسالةً من الاتحاد الدولي لكرة القدم تعلن فيه انضمام اللاعب، لؤي العاني، لكشوفات الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد أن تسلمت الفيفا رسالة من الإتحاد المغربي لكرة القدم، بتاريخ 23-6-2020 ، ذكرت فيها أن العاني لم يمثل المنتخبات لديها.وقال أمين سر اللجنة التطبيعية لإتحاد الكرة العراقي، محمد فرحان في بيان إنه "تسلمنا اليوم رسالة رسمية من ايريكا مونتيمورا فيريرا، رئيس قسم أوضاع اللاعبين في الفيفا، أكد فيها أن اللاعب لؤي ماجد صبري العاني أصبح مؤهلاً للإنضمام للمنتخبات العراقية".

وأضاف فرحان: "العاني أصبح مؤهلاً بعد أن استوفى الشروط المطلوبة، والتي تأتي في مقدمتها الجنسية العراقية الدائمة كون والده عراقي المولد، فضلاً عن عدم لعبه أية مباراة مع المنتخبات المغربية التي يملك جنسيتها الثانية".



وأكد فرحان أن "الهيأة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إنهاء ملف اللاعب لؤي العاني من خلال المراسلات المستمرة مع الاتحاد المغربي، وايضاً الدولي، وكانت قد أرسلت آخر رسالة للفيفا بتاريخ 15-6-2020، وعلى أثرها حسم الاتحاد الدولي اليوم نقل ملف اللاعب لؤي العاني ليكون لاعباً للعراق بشكل رسمي".