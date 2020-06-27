شرطة النجف تصدر بيانا بشأن حظر التجوال

أصدرت مديرية شرطة النجف، السبت، بيانا بشأن حظر التجوال المشدد الذي اقرته امس ولمدة اسبوع، مشيرة الى أن تطبيق الحظر على الجميع بدون استثناء، اكدت انها لن تسمح الا لمن يرتدي زي العمل الرسمي من الكوادر الصحية والقوات الأمنية والاعلاميين. يتبع..

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