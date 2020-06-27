الخليج 365 تنشر جدول امتحانات السادس الاعدادي

تنشر الخليج 365، اليوم السبت، جدول الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي بفروعة الأدبي والعلمي( الاحيائي ، التطبيقي)، الادبي، الاسلامي للعام الدراسي (٢٠١٩-٢٠٢٠)/ الدور الاول للدراسة العربية والكردية والتركمانية والاجنبية. وفي ادناه نسخة من الجدول:

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