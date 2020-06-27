تسجيل 2069 إصابة جديدة بكورونا و101 حالة وفاة وتعافي 1079 شخصا

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم فحص ( 9630 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (510353 )".وأَوضحت، أن "مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 2069) أصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 303بغداد / الكرخ 340مدينة الطب 37النجف الأشرف 132السليمانية 255أربيل 50دهوك 6كربلاء 92كركوك 48ديالى 77واسط 59بابل 62البصرة 116ميسان 174الديوانية 99ذي قار 157الأنبار 8 1نينوى 14صلاح الدين 7المثنى 23 ".

وتابعت، أنه "تم تسجيل 1079 حالة شفاء، وكما يلي:

بغداد الرصافة 153

بغداد الكرخ 69

النجف 52

السليمانية 12

أربيل 45

كركوك 16

كربلاء 10

ديالى 102

واسط 204

البصرة 75

ميسان 72

بابل 61

ذي قار 85

الديوانية 54

الأنبار 52

نينوى 11

صلاح الدين 6 ".

ونوهت الى أن "الوفيات 101 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 16

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 4

النجف 2

السليمانية 12

اربيل 1

كربلاء 5

كركوك 3

ديالى 2

واسط 1

البصرة 7

ميسان 13

بابل 1

الديوانية 5

ذي قار 19

الأنبار 1

صلاح الدين 1".

وختمت بيانها بأن "مجموع الأصابات : 43262، مجموع حالات الشفاء : 19938، الراقدين الكلي: 21664، الراقدين في العناية المركزة: 254، مجموع الوفيات: 1660".

