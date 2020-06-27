وفاة آمر فوج المغاوير في قيادة عمليات الجزيرة بفيروس كورونا





وأشارت الى انه "توفيَ جراء إصابته بفايروس وقال القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "كان سداً منيعاً في محافظة الأنبار وتحديداً الغربية، شارك في معارك القائم وحديثة وعنه وراوة وهيت، وكان رمزاً للشجاعة، العقيد سعد علي خميس آمر فوج المغاوير/ عمليات الجزيرة في ذمة الله تعالى".وأشارت الى انه "توفيَ جراء إصابته بفايروس كورونا ".

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