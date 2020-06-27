اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح المندلاوي، ان استمرار الازمات وتعميقها ليس من مصلحة بغداد واربيل، مشيراً إلى أن الطرفين توصلا إلى القناعة بضرورة الوصول إلى حلول للأزمات والمشاكل الموجودة.
وأضاف المندلاوي، أن "حكومة الإقليم أعلنت بكل وضوح استعدادها لتوقيع اتفاقية يتم فيها حل كل المشاكل العالقة، كما أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبدى استعداده لاتخاذ قرارات جريئة لحل المشاكل"، لافتاً إلى أن "هناك جو إيجابي لحسم الخلافات والوصول إلى اتفاقية تصب بمصلحة العراق، تحت خيمة الدستور والنوايا الحسنة".
وأكد المندلاوي، أن "الظروف تحتم على الجميع الوقوف جنباً إلى جنب لحل المشاكل، على اعتبار أنه ليس من مصلحة بغداد واربيل استمرار الأزمات وتعميقها، خاصة أن انفراج الأزمات سيؤدي إلى فتح طرق جديدة للتقدم في شتى الميادين الاقتصادية والسياحية والزراعية والتجارية".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بحزب البارزاني: هناك أجواء إيجابية لحسم الخلافات بين بغداد وأربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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