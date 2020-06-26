نفى النائب قاسم الاعرجي، السبت، تسلمه مستشارية الأمن الوطني.
وقال الاعرجي في حديث لـ الخليج 365، ان "الانباء التي نشرت بشأن تسلمي منصب مستشارية الأمن الوطني، عارية عن الصحة".
ودعا الاعرجي وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى "توخي الدقة في نقل المعلومة والاعتماد على المصدر الرسمية".
كانت هذه تفاصيل خبر الاعرجي ينفي تسلمه مستشارية الأمن الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.