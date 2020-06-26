اخبار العالم / اخبار العراق

الاعرجي ينفي تسلمه مستشارية الأمن الوطني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نفى النائب قاسم الاعرجي، السبت، تسلمه مستشارية الأمن الوطني.

وقال الاعرجي في حديث لـ الخليج 365، ان "الانباء التي نشرت بشأن تسلمي منصب مستشارية الأمن الوطني، عارية عن الصحة".

 

ودعا الاعرجي وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى "توخي الدقة في نقل المعلومة والاعتماد على المصدر الرسمية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاعرجي ينفي تسلمه مستشارية الأمن الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا