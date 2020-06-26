الاعرجي ينفي تسلمه مستشارية الأمن الوطني

نفى النائب قاسم الاعرجي، السبت، تسلمه مستشارية الأمن الوطني.

وقال الاعرجي في حديث لـ الخليج 365، ان "الانباء التي نشرت بشأن تسلمي منصب مستشارية الأمن الوطني، عارية عن الصحة".

ودعا الاعرجي وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى "توخي الدقة في نقل المعلومة والاعتماد على المصدر الرسمية".