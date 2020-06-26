محافظتان وقضاء في نينوى تقرر فرض حظر شامل للتجوال

قررت محافظتا بابل وصلاح الدين وقضاء تلعفر، الجمعة، فرض حظر للتجوال الى اشعار اخر.

وقال رئيس خلية الازمة في صلاح الدين عمار الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بالنظر لتزايد حالات الاصابة في صلاح الدين في هذه المرحلة وتوقع وجود موجة مقبلة من الاصابات مايحتم علينا استيعابها قبل تزايدها، لذا قررنا ان نعلن عن حظر تجوال شامل للمحافظة مع تشديد في السيطرات المركزية والتنقل بين اقضية المحافظة بالكامل، باستثناء الاجهزة الامنية والكوادر الصحية اثناء الواجب فقط اي لايشمل التنقل اي عائلة".

واضاف "على ان تستمر حركة الوقود والمواد الغذائية من قبل الوحدات الادارية وباعداد محددة من قبلهم".

وشدد الجبوري على ما يلي:

- عدم السماح للحركة خارج المنازل بالمطلق، والحالات الطارئة يجب ان ترتدي الكمامة واي مواطن يخالف هذا الاجراء سيعتقل لانه مخالف للامن الصحي الذي تسبب بهذا الانتشار.

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- الاجراءات تكون مشددة من الاحد ولمدة اسبوع، ونطلب من الجميع ان يتعاون معنا في هذا الموضوع لان الامر اصبح خطير.

وتابع ان "حظر التجوال اصبح ضرورة كون حركة الموظفين وحركة الناس تؤدي الى المزيد من الاصابات في ظل ظروف مالية وصحية صعبة جدا"، مطالبا الجميع بـ"تنفيذ القانون بقوة ومنع اي حركة مهما كانت عدا هذه الاستثناءات المحددة، وان تجري الاجراءات الوقائية حتى على القوات الامنية والصحية الخارجة لتنفيذ واجبها".

فيما قررت خلية الأزمة في بابل "تمديد حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع".

كما تقرر فرض حظر شامل على التجوال في مدينة تلعفر