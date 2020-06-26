إصابات كورونا في لبنان تتخطى ألفي إصابة

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم رصد 35 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ18 إصابة باليوم السابق، و22 إصابة يوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه من بين المصابين الجدد، 34 مقيما وإصابة واحدة لوافد إلى البلاد، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 2020".وأشارت إلى " تسجيل 33 إصابة جديدة استلزمت الاستشفاء، منها 6 في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأكدت الوزارة أنه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات مستقر عند 33"، مبينة أن "عدد حالات الشفاء في البلاد بلغ حتى الآن 1144 حالة".

