صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 362 بكورونا

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للإصابات: - 38 حالة خلال الرصد الوبائي منها:

• 16 قطاع الصدر

• 7 قطاع النهروان

• 7 قطاع الاعظمية

• 4 قطاع الرصافة

• 4 قطاع البلديات الاول



- 246 حالة شخصت خلال مراجعتهم المؤسسات الصحية موزعة ضمن المناطق التالية:

• مدينة الصدر 178 حالة ضمن المحلات 522, 524, 506, 523, 527, 568, 565, 513, 519, 544, 561, 529, 531, 541, 520, 533, 555, 548, 571, قطاعات 26, 13, 5, 16, 23, 19, 33, 79, 2, صفر, 41

• الحسينية حالتان محلة 211و220

• زيونة 4 حالات محلات 710, 730, 714

• الطالبية 8 حالات محلة 303 و323

• الرشاد 6 حالات محلة 770

• المشتل حالتان محلة 751و709

• بوب الشام حالة واحدة الزراعي

• الكفاح حالة واحدة محلة 127

• الصليخ 4 حالات محلات 328, 331, 326

• جسر ديالى حالة واحدة

• البلديات 20 حالة محلات 752, 738, 748, الضباط, 734, 758, الصحفيين

• حي الزهراء 7 حالات محلة 767, 757

• الشعب 20 حالة محلات 323, 356, 337, 365, 343, الثعالبة, حي اور , شارع ابو علي

• الغدير 4 حالات محلة 704

• سبع قصور حالة واحدة

• المعامل 3 حالات الزراعي

• العبيدي 7 حالات محلة 768و763

• حي النصر 5 حالات محلة 770

• الاعظمية 3 حالات محلة 304

• الزعفرانية 6 حالات محلة 961

• حي القاهرة 4 حالات محلة 322

• التاجي حالة واحدة قرب المعسكر

• فلسطين 8 حالات محلة 502و514

• كرادة 4 حالات محلة 931

• بغداد الجديدة 8 حالات محلات 713, 703, 709, 717

• الامين 9 حالات محلة 741و 731

• باب الشرقي حالة واحدة محلة 102

• حي البتول 6 حالات محلة 781

• بسماية حالة واحدة

• ام الكبر 4 حالات الزراعي - 246 حالة شخصت خلال مراجعتهم المؤسسات الصحية موزعة ضمن المناطق التالية:• مدينة الصدر 178 حالة ضمن المحلات 522, 524, 506, 523, 527, 568, 565, 513, 519, 544, 561, 529, 531, 541, 520, 533, 555, 548, 571, قطاعات 26, 13, 5, 16, 23, 19, 33, 79, 2, صفر, 41• الحسينية حالتان محلة 211و220• زيونة 4 حالات محلات 710, 730, 714• الطالبية 8 حالات محلة 303 و323• الرشاد 6 حالات محلة 770• المشتل حالتان محلة 751و709• بوب الشام حالة واحدة الزراعي• الكفاح حالة واحدة محلة 127• الصليخ 4 حالات محلات 328, 331, 326• جسر ديالى حالة واحدة• البلديات 20 حالة محلات 752, 738, 748, الضباط, 734, 758, الصحفيين• حي الزهراء 7 حالات محلة 767, 757• الشعب 20 حالة محلات 323, 356, 337, 365, 343, الثعالبة, حي اور , شارع ابو علي• الغدير 4 حالات محلة 704• سبع قصور حالة واحدة• المعامل 3 حالات الزراعي• العبيدي 7 حالات محلة 768و763• حي النصر 5 حالات محلة 770• الاعظمية 3 حالات محلة 304• الزعفرانية 6 حالات محلة 961• حي القاهرة 4 حالات محلة 322• التاجي حالة واحدة قرب المعسكر• فلسطين 8 حالات محلة 502و514• كرادة 4 حالات محلة 931• بغداد الجديدة 8 حالات محلات 713, 703, 709, 717• الامين 9 حالات محلة 741و 731• باب الشرقي حالة واحدة محلة 102• حي البتول 6 حالات محلة 781• بسماية حالة واحدة• ام الكبر 4 حالات الزراعي

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كانت هذه تفاصيل خبر صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 362 بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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