الإعلام الأمني: مقتل ثمانية إرهابيين وتدمير 14 وكراً بضربات جوية في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن مقتل ثمانية إرهابيين وتدمير 14 وكراً بضربات جوية في محافظة صلاح الدين.
وأضافت أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب خرجت بواجب تفتيش ومداهمة لهذه الأوكار التي تم استهدافها، حيث تبين أن هذه الضربات أدت الى قتل ٨ إرهابيين وتدمير ١٤ وكراً وكهف ونفق، كما فتشت القوة المنفذة للواجب ٨ أوكار، وقد تم التعامل معها أصوليا".
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