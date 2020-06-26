الإعلام الأمني: مقتل ثمانية إرهابيين وتدمير 14 وكراً بضربات جوية في صلاح الدين

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "طيران التحالف الدولي نفذ سلسلة ضربات جوية على أهداف منتخبة لأوكار عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال خانوكة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأضافت أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب خرجت بواجب تفتيش ومداهمة لهذه الأوكار التي تم استهدافها، حيث تبين أن هذه الضربات أدت الى قتل ٨ إرهابيين وتدمير ١٤ وكراً وكهف ونفق، كما فتشت القوة المنفذة للواجب ٨ أوكار، وقد تم التعامل معها أصوليا".

