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الصحة العالمية تدعو الجهات المانحة لتمويلها بـ 31 مليار دولار لمواجهة كورونا

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دعا تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس ، جهات مانحة من القطاعين الحكومي والخاص إلى المساعدة في جمع 31.3 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة لتطوير علاجات ولقاحات وإجراء فحوصات لمواجهة المرض.
وجددت المنظمة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "دعوتها إلى تعاون عالمي لمواجهة الجائحة"، مؤكدة أنه "جرت المساهمة بنحو 3.4 مليار دولار من أجل هذا التحالف حتى الآن، لتظل هناك فجوة تمويلية قدرها 27.9 مليار دولار، وهناك "حاجة عاجلة" إلى 13.7 مليار منها".

وأضافت أنها "تعمل مع تحالف ضخم من المنظمات العاملة في مجالات تطوير العقاقير والتمويل والتوزيع، وذلك تحت مظلة تطلق عليها اسم ACT Accelerator وهي مركز لتسريع الحصول على أدوات لمواجهة كوفيد-19".

وبينت المنظمة، أن "المبادرة تهدف إلى القيام بنحو 500 مليون فحص لكوفيد-19، إلى جانب 245 مليون جرعة علاجية جديدة للمرض تقدم إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بحلول منتصف 2021".

وأعربت عن "أملها بأن تتمكن بحلول نهاية عام 2021 من توفير ملياري جرعة من اللقاح الواقي من المرض، بما فيها مليار تشتريها الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط".

وأكدت أن "مركز ACT Accelerator تأسس في نيسان بهدف تعجيل عملية البحث وتطوير الأدوات الطبية لمواجهة جائحة كوفيد-19، التي قالت عنها منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنها لا تزال تشكل خطرا يهدد ملايين الأرواح، مؤكدة على ضرورة العمل الفوري وتمويل تلك الجهود".

وتابعت المنظمة، أن "التكلفة الإجمالية للعمل في مركز ACT Accelerator تقل عن عشر ما يقدره صندوق النقد الدولي من خسائر يتكبدها الاقتصاد العالمي كل شهر بسبب الجائحة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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