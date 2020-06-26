الصحة العالمية تدعو الجهات المانحة لتمويلها بـ 31 مليار دولار لمواجهة كورونا

دعا تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، جهات مانحة من القطاعين الحكومي والخاص إلى المساعدة في جمع 31.3 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة لتطوير علاجات ولقاحات وإجراء فحوصات لمواجهة المرض.
وأضافت أنها "تعمل مع تحالف ضخم من المنظمات العاملة في مجالات تطوير العقاقير والتمويل والتوزيع، وذلك تحت مظلة تطلق عليها اسم ACT Accelerator وهي مركز لتسريع الحصول على أدوات لمواجهة كوفيد-19".
وبينت المنظمة، أن "المبادرة تهدف إلى القيام بنحو 500 مليون فحص لكوفيد-19، إلى جانب 245 مليون جرعة علاجية جديدة للمرض تقدم إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بحلول منتصف 2021".
وأعربت عن "أملها بأن تتمكن بحلول نهاية عام 2021 من توفير ملياري جرعة من اللقاح الواقي من المرض، بما فيها مليار تشتريها الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط".
وتابعت المنظمة، أن "التكلفة الإجمالية للعمل في مركز ACT Accelerator تقل عن عشر ما يقدره صندوق النقد الدولي من خسائر يتكبدها الاقتصاد العالمي كل شهر بسبب الجائحة".
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