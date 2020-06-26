منتخب الشباب يواصل التحضير عن بُعد والإعداد الفعلي الشهر المقبل

وقال مدرب اللياقة البدنية لمنتخب الشباب، أحمد جمعة في بيان لاتحاد الكرة، ان "الاجتماع مع اللاعبين هو بداية التمهيد لانطلاق التحضيرات الفعلية، حيث أن اللاعبين يواصلون التدريبات في المنزل عبر منهاج خاص لكي يحافظوا على لياقتهم البدنية".واضاف ان "المحاضرة الالكترونية كانت بحضور الخبير داود سلمان العزاوي، عضو اللجنة الفنية والتطوير للاتحاد العراقي، فضلاً عن تواجد الملاك التدريبي بقيادة المدرب قحطان جثير، وخالد محمد صبار ومؤيد جودي، ومدرب الحراس حسين جبار، كما شملت الورشة محاضرة عن التغذية وأهميتها بالفترة المقبلة بالنسبة للاعبين".

واوضح جمعة، ان "التجمع الفعلي لتدريبات المنتخب سينطلق خلال الشهر المقبل تحضيراً لكأس آسيا للشباب، وبانتظار الموافقات الرسمية من قبل خلية الأزمة الحكومية".



يشار إلى أن منتخبنا الشبابي سيلعب بالمجموعة الثانية في نهائيات كاس آسيا للشباب تحت 19 عاما الى جانب منتخبات كوريا الجنوبية واليابان والبحرين.