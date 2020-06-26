بالوثائق.. ضبط 55 براد دجاج ممنوع من الاستيراد في ميناء أم قصر

وقال الحمامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عملية الضبط التي قام بها رجال هيأة المنافذ الحدودية، ورجال هيئة النزاهة عصر، اليوم، في ميناء أم قصر، التي اسفرت عن ضبط (55) شاحنة محملة بالدجاج المجمد، الذي يمنع استيراده حفاظاً ودعما للمنتج المحلي، وضبط (١١) حاوية محملة بمادة السيراميك مخالفة للشروط الوزنية".وأضاف :"علمنا من هيأة المنافذ انه تم التحفظ على ما تم ضبطه وفق محضر أصولي لحين صدور قرار من قبل قاضي محكمة النزاهة".

وأوضح الحمامي، أن "لجنة مراقبة البرنامج الحكومي تتابع عن كثب انشطة هيأة المنافذ وتثني على تحركاتها، فالمنافذ هي البوابات الحدودية التي ينبغي التحكم بها حفاظاً على مواردنا من الضياع والعبث".