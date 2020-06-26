العشرات يتظاهرون في النجف ويطالبون بتخفيف ضريبة 'مركبات التحوير'

تظاهر العشرات من المواطنين في النجف، الجمعة، مطالبين بتخفيف ضربية "مركبات التحوير" التي سيتم استيرادها من الخارج.

وقال مراسل السومرية في المحافظة إن العشرات من أصحاب سيارات "التحوير" خرجوا بتظاهرة، عصر اليوم، وطالبوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتخفيف ضريبة مركبات التحوير والوارد والتي تصل إلى ستة ملايين دينار.

Advertisements

وتفرض الحكومة ضرائب عدة على استيراد مختلف المركبات من الخارج بما فيها "التحوير".