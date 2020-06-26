تطبيعية اتحاد الكرة توافق على تأسيس رابطة اندية الدوري الممتاز

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2020-06-26 | 17:37
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وافقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، على تأسيس رابطة اندية الدوري العراقي الممتاز.
وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، عدي الربيعي في حديث للسومرية نيوز، إن "الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، وافقت اليوم على مقترح اندية الدوري الممتاز، بتأسيس رابطة خاصة بها".
وأضاف ان "رئيس الهيئة التطبيبعية اياد بنيان، طالبنا بتقديم النظام الداخلي للرابطة خلال الأيام القلية المقبلة، تتبعها الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للتأسيس".
وأوضح الربيعي، ان "رابطة اندية الدوري الممتاز ستقوم بتشكيل لجان تضم أكاديميين ومتخصصين بلعبة كرة القدم وقانونيين ومن شرائح أخرى الذين بدورهم سيكتبون النظام الداخلي، الذي يراد به ان تكون رابطة رصينة وتعمل على إنجاح كل المهام الموكلة اليها".
وأضاف ان "رئيس الهيئة التطبيبعية اياد بنيان، طالبنا بتقديم النظام الداخلي للرابطة خلال الأيام القلية المقبلة، تتبعها الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للتأسيس".
وأوضح الربيعي، ان "رابطة اندية الدوري الممتاز ستقوم بتشكيل لجان تضم أكاديميين ومتخصصين بلعبة كرة القدم وقانونيين ومن شرائح أخرى الذين بدورهم سيكتبون النظام الداخلي، الذي يراد به ان تكون رابطة رصينة وتعمل على إنجاح كل المهام الموكلة اليها".
المحرر: محمد خليل
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