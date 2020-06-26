أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 186 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في ارتفاع جديد لمعدل ضحايا الجائحة على أساس يومي فيها.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة تعكس الوضع، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بواقع 186 حالة، لتصل إلى مستوى 43414.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا التي شهدت قبل ذلك هبوطا كبيرا، وسجلت في الإحصائية المنشورة يوم 22 يونيو 15 حالة، وفي 23 يونيو 171، وفي 24 يونيو 154، وفي 25 يونيو 149.
من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1006 حالات جديدة ليبلغ مستوى 309360.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا التي شهدت قبل ذلك هبوطا كبيرا، وسجلت في الإحصائية المنشورة يوم 22 يونيو 15 حالة، وفي 23 يونيو 171، وفي 24 يونيو 154، وفي 25 يونيو 149.
من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1006 حالات جديدة ليبلغ مستوى 309360.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تسجل ارتفاعا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.