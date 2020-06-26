بريطانيا تسجل ارتفاعا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة تعكس الوضع، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بواقع 186 حالة، لتصل إلى مستوى 43414.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا التي شهدت قبل ذلك هبوطا كبيرا، وسجلت في الإحصائية المنشورة يوم 22 يونيو 15 حالة، وفي 23 يونيو 171، وفي 24 يونيو 154، وفي 25 يونيو 149.



من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1006 حالات جديدة ليبلغ مستوى 309360.