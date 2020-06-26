الصندوق الدولي للتنمية: النقد الدولي فشل بوضع حلول حقيقية لتجاوز ازمات العراق

وقال الشرع في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صندوق النقد الدولي فشل في وضع حلول حقيقية من اجل تجاوز الازمات الاقتصادية في العراق بل لازال يعيش في ستراتيجيات اكل عليها الدهر وشرب".

وطالب بـ "استقالة رؤسائه بسبب فشلهم في ادارة الأزمات الدولية"،مبدياً استعداد الصندوق لـ "المساعدة بحل الأزمة العراقية".

