اعتبر رئيس الصندوق الدولي للتنمية ومساعدة الشعوب الپروفيسور حيدر الشرع، الجمعة، ان صندوق النقد الدولي فشل بوضع حلول حقيقية لتجاوز ازمات العراق.
وقال الشرع في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صندوق النقد الدولي فشل في وضع حلول حقيقية من اجل تجاوز الازمات الاقتصادية في العراق بل لازال يعيش في ستراتيجيات اكل عليها الدهر وشرب".
وطالب بـ "استقالة رؤسائه بسبب فشلهم في ادارة الأزمات الدولية"،مبدياً استعداد الصندوق لـ "المساعدة بحل الأزمة العراقية".
وطالب بـ "استقالة رؤسائه بسبب فشلهم في ادارة الأزمات الدولية"،مبدياً استعداد الصندوق لـ "المساعدة بحل الأزمة العراقية".
كانت هذه تفاصيل خبر الصندوق الدولي للتنمية: النقد الدولي فشل بوضع حلول حقيقية لتجاوز ازمات العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.