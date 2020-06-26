الجيش التركي ينفذ عملية إنزال في شمال العراق

نفذ الجيش التركي يوم الجمعة، عملية إنزال على قمة جبل خامتير بشمال شرق قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك في شمال العراق، واشتبك مع عناصر من "حزب العمال الكردستاني".

وقام الجيش التركي بعملية الإنزال بواسطة الطائرات المروحية على الجبل، ونشر نقاط عسكرية هناك، وبات يشرف على عدد من القرى. وأعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أن قواتها لم ولن تؤذي المدنيين خلال عمليتها العسكرية المستمرة بشمالي العراق، مشيرة إلى أنها تعتبر المباني التاريخية والآثار، عناصر لا يمكن المساس بها.

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