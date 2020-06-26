اعلنت الفرقة السابعة في الجيش العراقي، الجمعة، عن اعتقال "ارهابي" قام بتفجير منازل في هيت بمحافظة الانبار. وقالت الفرقة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة، تمكن الفوج الثالث لواء المشاة ٢٩ من الفرقة ذاتها وبالتنسيق مع مفرزة من مكتب الامن الوطني في هيت من القاء القبض على احد الارهابيين المشتركين بتفجير منازل احد العشائر في قضاء هيت بحي الجمعية الاولى". وأضاف البيان أن المعتقل "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤ ارهاب".

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