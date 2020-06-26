وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اطلاق في دائرة بلدية مركز الكرخ حملة خدمية مكثفة ضمن منطقة الشواكة سيما محيط دائرة التقاعد العامة المحلة 218 شملت رفع الكتل الكونكريتية وفتح عدد من الازقة بالاضافة الى فتح الشارع الذي يفصل الدائرة المذكورة عن نهر دجلة".
وأضاف البيان أن "الحملة تضمنت ايضا رفع المشوهات والخردة مع تنظيف مقتربات النهر وتأهيل الحدائق واعمال اخرى مختلفة وبالتنسيق مع دائرة التقاعد العامة والقوات الامنية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رفع كتل كونكريتية وفتح ازقة وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.