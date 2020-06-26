بالصور.. رفع كتل كونكريتية وفتح ازقة وسط بغداد

اعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن تأهيل المنطقة المحيطة بدائرة التقاعد وسط بغداد ورفع كتل كونكريتية وفتح ازقة عدة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اطلاق في دائرة بلدية مركز الكرخ حملة خدمية مكثفة ضمن منطقة الشواكة سيما محيط دائرة التقاعد العامة المحلة 218 شملت رفع الكتل الكونكريتية وفتح عدد من الازقة بالاضافة الى فتح الشارع الذي يفصل الدائرة المذكورة عن نهر دجلة".

وأضاف البيان أن "الحملة تضمنت ايضا رفع المشوهات والخردة مع تنظيف مقتربات النهر وتأهيل الحدائق واعمال اخرى مختلفة وبالتنسيق مع دائرة التقاعد العامة والقوات الامنية".