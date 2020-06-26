مجدداً.. ارتفاع الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية

وذكرت الوزارة في بيان، انه "بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن 174577، بما في ذلك 52632 حالة نشطة بينها 2273 مريضا في حالة حرجة".

وأضافت أنها "رصدت خلال اليوم الأخير 46 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، مقابل 41 وفاة في اليومين السابقين، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1474 حالة وفاة".



وأشارت الوزارة، إلى "تماثل 2589 مريضاً للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 120471 شخصاً".