العراق يسجل 2054 اصابة بكورونا وشفاء 808 مصابين

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2054) ااصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة 362بغداد/ الكرخ 207مدينة الطب 62النجف 112السليمانية 162أربيل 30دهوك 3كربلاء 67كركوك 61ديالى 56واسط 163بابل 77البصرة 110ميسان 215الديوانية 140ذي قار 117الأنبار 8نينوى 7صلاح الدين 72المثنى 23

وأضاف بيان الوزارة أنه "تم تسجيل 808 حالة شفاء، وكما يلي:

بغداد الرصافة 72

بغداد الكرخ 123

النجف 47

السليمانية 2

أربيل 24

دهوك 3

كركوك 35

كربلاء 101

ديالى 97

واسط 12

البصرة 29

ميسان 100

بابل 22

ذي قار 72

الديوانية 42

الأنبار 10

نينوى 16

صلاح الدين 1

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ولفت بيان الوزارة الى أن "الوفيات كانت 122 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 25

بغداد الكرخ 10

مدينة الطب 7

النجف 3

السليمانية 15

اربيل 1

كربلاء 5

كركوك 8

ديالى 8

واسط 5

البصرة 8

ميسان 4

بابل 2

الديوانية 7

ذي قار 11

المثنى 1

صلاح الدين 2