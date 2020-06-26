العراق يسجل 2054 اصابة بكورونا وشفاء 808 مصابين

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اعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، عن تسجيل 2054 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مؤكدة شفاء 808 مصابين.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2054) ااصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الكرخ 207
مدينة الطب 62
النجف 112
السليمانية 162
أربيل 30
دهوك 3
كربلاء 67
كركوك 61
ديالى 56
واسط 163
بابل 77
البصرة 110
ميسان 215
الديوانية 140
ذي قار 117
الأنبار 8
نينوى 7
صلاح الدين 72
المثنى 23
وأضاف بيان الوزارة أنه "تم تسجيل 808 حالة شفاء، وكما يلي:
بغداد الرصافة 72
بغداد الكرخ 123
النجف 47
السليمانية 2
أربيل 24
دهوك 3
كركوك 35
كربلاء 101
ديالى 97
واسط 12
البصرة 29
ميسان 100
بابل 22
ذي قار 72
الديوانية 42
الأنبار 10
نينوى 16
صلاح الدين 1
ولفت بيان الوزارة الى أن "الوفيات كانت 122 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 25
بغداد الكرخ 10
مدينة الطب 7
النجف 3
السليمانية 15
اربيل 1
كربلاء 5
كركوك 8
ديالى 8
واسط 5
البصرة 8
ميسان 4
بابل 2
الديوانية 7
ذي قار 11
المثنى 1
صلاح الدين 2
وأكدت الوزارة أن "مجموع الاصابات بلغت: 41193، ومجموع حالات الشفاء: 18859، والراقدين الكلي: 20775، والراقدين في العناية المركزة: 247، ومجموع الوفيات: 1559".
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