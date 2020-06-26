الأردن: ندعم توجه العراق للابتعاد عن المحاور والتجاذبات الإقليمية

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أسامة مهدي: اكد الاردن اليوم دعمه للعراق في الابتعاد عن التجاذبات الإقليمية وسياسة المحاور وجُهُوده في مُواجَهة التنظيمات الإرهابيّة والتركيز على إعادة الإعمار، فيما قال الكاظمي ان علاقات بلده مع عمان ستشهد تفعيلاً سريعاً يوازي حجم التحديات التي تواجه البلدين وخاصة في مجال مكافحة جائحة كورونا وباقي الملفات الإستراتيجية الثنائية.

وخلال اجتماع وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد الأربعاء فقد اكد دعم العاهل الاردني الملك عبد الله ورئيس وزرائه عمر الرزازالكامل للعراق في جميع المجالات ورغبتهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد الكاظمي أهمية العلاقات العراقية الأردنية والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، التي ستشهد تفعيلاً سريعاً يوازي حجم التحديات التي تواجه البلدين لا سيما التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا وباقي الملفات الإستراتيجية الثنائية كما قال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة في بيان تابعته ""الخليج 365"".

الاردن والعراق: مشاريع مشتركة في النقل والطاقة والتجارة والصناعة

ومن جهته عقد وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين مُباحَثات مُكثّفة مع نظيره الأردني أيمن الصفديّ أكّدا فيها على أهمّية تطوير العلاقات التاريخيّة بين البلدين بما يخدم المصالح المُشترَكة في مُختلِف المجالات: السياسيّة، والاقتصاديّة، والثقافيّة، والاجتماعيّة، والتنسيق الثنائيّ في المحافل الدوليّة والإقليميّة.

كما بحثا عدداً من الموضوعات الاقتصاديّة ذات البُعد الستراتيجيّ وجرى التأكيد على حثّ المُؤسّسات القطاعيّة في كلا البلدين على المُضِيّ باتجاه تنفيذ البرامج والمشاريع المُتفَق عليها خُصُوصاً في مجال النقل والكهرباء، والمنافذ الحُدُوديّة، والاستثمارات الصناعيّة، والتجاريّة.

كما اتفقا على أهمّية التعاون بين البلدين في مُواجَهة جائحة كورونا عبر تبادل الخبرات، والإمكانات الصحّية والفنية لتلافي آثارها السلبيّة.

المؤتمر الصحافي لوزيري خارجية العراق والاردن

وشدد الوزير العراقي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاردني تابعته "أيلاف" على أهمّية احترام سيادة العراق من قبل جميع الأطراف الإقليميّة والدوليّة، وعلى رفض العراق أن يكون ساحة للصراعات، وتصفية الحسابات.

وتباحث الجانبان حول عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المُشترَك، ومنها: الاتفاق على مُتابَعة مُقرّرات القمّة الثلاثيّة بين العراق والأردن ومصر التي عُقِدَت في القاهرة؛ لبناء علاقات ستراتيجيّة قائمة على المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة تحدّيات الإرهاب، والأزمات الإقليميّة بما يُساهِم في خلق منظومة للسلام والاستقرار بالمنطقة.

كما بحثا مُستجدّات الأوضاع في سوريا، وليبيا، واليمن، واتفقا على ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخّل في شُؤُونها الداخليّة، ودعم المُبادرات التي تُفضي إلى حُلول سياسيّة لقضايا المنطقة، وأهمّية العمل على تخفيف حِدّة التوتر في المنطقة، وإبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية، وسياسة المحاور ودعم جُهُوده في مُواجَهة التنظيمات الإرهابيّة، والتركيز على جُهُود إعادة الإعمار.

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المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الاردني ايمن الصفدي

... مع الرئيس العراقي

وخلال اجتماع الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد الاربعاء مع الصفدي فقد اكد على أهمية تعزيز المشتركات والروابط التاريخية والثقافية بين البلدين معرباً عن تطلع العراق إلى بناء علاقات متطورة من خلال رفع مستوى التعاون مع الأردن في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة.

كما شدد على ضرورة توحيد الجهود والعمل جنباً إلى جنب وتبادل الخبرات الطبية بين العراق والأردن من أجل الحد من تداعيات تفشي جائحة كورونا وتجاوز آثارها على الصعيدين الصحي والاقتصادي كما نقل عنه بيان رئاسي عراقي تابعته ""الخليج 365"".

إجتماع الرئيس صالح والصفدي

واكد الصفدي على عزم بلاده توسيع آفاق التعاون البناء مع العراق في مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والاستقرار والرفاه.

وبحث الجانبان الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية وتنسيق المواقف بين البلدين من أجل تخفيف حدة الأزمات في المنطقة.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الصفدي الى العراق بعد زيارة سابقة مطلع العام الحالي شدد فيها على وقوف الاردن الدائم إلى جانب العراق لحفظ أمنه واستقراره وضرورة تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد فى المنطقة.