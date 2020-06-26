وزير خارجية الأردن يبحث في بغداد الأوضاع في المنطقة

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أسامة مهدي: بدأ وزير الخارجية الأردني فور وصوله إلى بغداد اليوم مباحثات مع نظيره العراقي كما سيجتمع إلى الرئاسات الثلاث لبحث تطورات الاوضاع في المنطقة وتعاون البلدين في مجالات مكافحة الارهاب ووباء كورونا اضافة إلى تعزيز التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي المشترك.

فقد وصل إلى بغداد الاربعاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في زيارة رسمية بدأها بمباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين تتناول الاوضاع في المنطقة والتنسيق بين بلديهما في مواجهة الإرهاب وفيروس كورونا.

كما سيبحث الصفدي في وقت لاحق اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وشخصيات سياسية أخرى تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف السياسية من القضايا الراهنة في المنطقة والمتعلقة في اليمن وليبيا وفلسطين وسوريا.

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أيمن الصفدي

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الصفدي إلى العراق بعد زيارة سابقة مطلع العام الحالي اكد فيها وقوف الاردن الدائم إلى جانب العراق لحفظ أمنه واستقراره.. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد فى المنطقة.

وقال "إن المنطقة ليست بحاجة إلى حروب وصراعات جديدة ولكنها بحاجة إلى نقف جميعا مع بعضنا ونعمل بشكل كلى من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من أمن واستقرار وإنجاز وحياة أفضل".

ووصف الوزير الاردني علاقة بلاده بالعراق بأنها "تاريخية"، مشيرا إلى أن المملكة الأردنية كانت وستبقى سندا للعراق داعما له فى جميع جهوده ومنها محاربة تنظيم داعش الإرهابى الذى مازال يشكل خطرا على العراق.