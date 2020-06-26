البرلمان ينفي ارسال 20 نائباً مصاباً بكورونا بطائرة خاصة الى الاردن

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت انباءً عن تواجد نحو 20 نائبا تم ارسالهم من قبل مجلس النواب بطائرة خاصة للعلاج من فايروس كورونا في احدى المستشفيات الاردنية".

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وأضاف أنه "في الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الاعلامية جملة وتفصيلا ما يتم تداوله بشأن قيام مجلس النواب بحجز اي طائرة او دفع نفقات نقل نواب مصابين الى خارج البلد فانها تؤكد بان النواب المصابين يتم علاجهم في الداخل او الخارج بقرار شخصي منهم فالذي قرر منهم الحصول على العلاج خارج العراق لم يتدخل مجلس النواب سواء في ترتيبات الحجز او في نفقات العلاج او نقله".

ولفت البيان الى أنه "بغض النظر عن صحة العدد من عدمه فان اصابة اي نائب او نائبة بالفايروس يعد امرا طبيعيا كونهم جزء من ابناء الشعب ويواصلون دورهم التشريعي والتمثيلي من خلال اللقاء بالمواطنين في مناطقهم او مع الموظفين في مؤسسات الدولة مما يجعلهم عرضة للاصابة".