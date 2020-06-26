رئاسة الجمهورية: الانتهاكات التركية مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية

اعتبرت رئاسة الجمهورية، الجمعة، أن الانتهاكات التركية للأجواء العراقية مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية، داعية الى ايقافها.
وقال الناطق باسم رئيس الجمهورية، في بيان تقت الخليج 365 نسخة منه، "تدعو رئاسة جمهورية العراق إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية والتي ذهبت ضحيتها عدد من المدنيين العزل".
وأضاف أن "هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية"، مشدداً بالقول "إذ تستنكر رئاسة الجمهورية هذه الخروقات، فإنها تؤكد على ضرورة حل المشاكل الحدودية والملفات الأمنية بين العراق وتركيا عبر التعاون والتنسيق بينهما، ورفض الأحادية في معالجة القضايا العالقة، ووجوب احترام السيادة العراقية".
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