دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، الى ضبط النفس والحذر من الايقاع بين ما وصفهم بـ"الشركاء". وقال المالكي في تغريدة له على "تويتر"، "ندعو الجميع الى ضبط النفس والحرص على حل المشاكل بنفس وطني مسؤول بعيد عن الأحقاد والتدخلات الخارجية". ودعا المالكي "جميع اخواننا المقاتلين والحكومة الى الحذر من الذين يريدون الإيقاع بين شركاء الهم والوطن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المالكي يدعو الى ضبط النفس والحذر من الايقاع بين الشركاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.