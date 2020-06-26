نائب: مخازن وزارة الصحة خاوية من الادوية

كشف النائب احمد عبد الله الجبوري، الجمعة، عن وجود صفقة ادوية تديرها هيئة اقتصادية تابعة لاحد اللحزاب، فيما اكد ان مخازن وزارة الصحة خاوية من الادوية. وقال الجبوري في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "في زمن كورونا يخصصون 570 مليار دينار لشركة كيماديا للادوية لتقوم بالتعاقد مع ٤ مكاتب تديرها هيئة اقتصادية لأحد الاحزاب النافذة". واشار الى أن "مخازن وزارة الصحة خاوية على عروشها من الأدوية، ملمحا بالقول "ويحدثونك عن سبب تفشي الوباء في البلاد".

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