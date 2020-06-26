العتبة الكاظمية تنفي اصابة منتسبيها بفيروس كورونا

نفت العتبة الكاظمية، الجمعة، الانباء التي افادت باصابة جميع موظفيها بفيروس كورونا، مشيرة الى انها بادرت منذ بدء الأزمة الصحية الوبائية العالمية باتخاذ الإجراءات الوقائية المشددة للحد من انتشار الوباء حفاظاً على صحة وسلامة وأرواح الزائرين والعاملين.
ودعت العتبة، الجميع إلى "توخي الدقة والحذر من المساس بهذا الصرح الديني الكبير والعاملين فيه"، مشيرة الى انها "قد بادرت ومنذ بدء الأزمة الصحية الوبائية العالمية الراهنة باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية المشددة التي من شأنها الحد من انتشار وباء كورونا حفاظاً على صحة وسلامة وأرواح الزائرين والعاملين في العتبة المقدسة على حد سواء، وهذا ما أشاد به كل من السادة ممثل منظمة الصحة العالمية ووزيري الصحة السابق والحالي ومدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ المحترمين في اثناء الزيارات الميدانية لهم للعتبة الكاظمية المقدسة".
واشارت الى انها "الاحرص من غيرها على ابنائها وبناتها الاعزاء العاملين في العتبة المقدسة وعلى زائريها الكرام"، مؤكدة بانها "تُطمئن المؤمنين الكرام بسلامة العاملين فيها وأنها مستمرة بالعمل بموجب توصيات المرجعية الدينية العليا ودعوتها في الحفاظ على سلامة المؤمنين ووقايتهم بالامتناع عن عقد التجمعات بسبب الظروف الصحية الخطيرة الراهنة وكذلك دعوتها إلى ضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية التي توصي بها الجهات المعنية فضلاً عن عمل العتبة المقدسة بتوجيهات وتوصيات لجنة الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020م والتزاماً بأحكام المادة 46 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981م وتوصيات لجنة الصحة والسلامة الوطنية العليا وامتثالاً للواجب الشرعي في الحفاظ على أرواح المؤمنين كافة والعاملين في العتبة المقدسة والزائرين بشكل خاص".
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