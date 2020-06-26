انفجار ضخم يهز العاصمة الإيرانية طهران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجار كبير، شرقي طهران، أعقبه ضوء برتقالي في السماء.

وقالت الوكالة بإنه لم يتبين حتى الآن سبب صوت الانفجار والضوء، مضيفة أن هذا الصوت سُمع في عدة مناطق بالعاصمة بشكل واضح.



من جانبه، قال التلفزيون الرسمي إن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي وضوء ساطع في شرقي طهران.

بدوره، أكد موقع "نور نيوز" التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الحادث لا يرتبط إطلاقا بالنشاطات العسكرية الإيرانية.

كما تداولت مواقع إخبارية محلية مقاطع فيديو وصور نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا بضوء برتقالي ساطع أعقبته سحابة كثيفة من الدخان.