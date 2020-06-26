الاتحاد الوطني يدعو لتشكيل لجنة تضم محامين لرفع دعاوى بالمحاكم الدولية ضد تركيا

طالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، الجمعة، الرئاسات الثلاث بتحركٍ فوري وعاجل لاتخاذ خطواتٍ فاعلة لردع الجانب التركي، فيما دعت لتشكيل لجنة تضم محامين لرفع دعاوى بالمحاكم الدولية ضد انتهاكات تركيا.

وقالت الكتلة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ببالغ الاسف والالم الشديدين فقد سقط اليوم شهداء وجرحى جدد من قرى تابعة لمحافظة السليمانية و بالتحديد في منطقة (كونه ماسي) المدنية السياحية بسبب العملية التركية التي تُنتهك فيها السيادة العراقية بكل إصرار وعدم احترام مذكرات احتجاج الحكومة العراقية التي سلمتها للسفير التركي و دون التفكير بحرمة دماء سكان القرى الذين يسقطون ضحية التوغل التركي بحجة مطاردة جهات معارضة".

واضافت انه "في الوقت الذي نعمل فيه على حماية و حفظ العلاقات الودية مع الدولة الجارة تركيا، نؤكد على أن حرمة دماء شعبنا وسيادة اراضينا هي خطٌ أحمر وثوابتٌ أساسية نعمل على حمايتها والحفاظ عليها".

Advertisements

وطالبت الكتلة "الرئاسات الثلاث بتحركٍ فوري وعاجل باتخاذ خطواتٍ فاعلة لردع الجانب التركي من أجل إيصال رسالةٍ قوية بأن العراق و حكومته وشعبه جاد هذه المرة في الوقوف بحزم بوجه هذه الانتهاكات والخروقات التركية التي تستبيح كل شي في طريقها حتى لو كان أرواح المواطنين وممتلكاتهم وسيادة العراق".

ودعت الكتلة "الخارجية العراقية وممثل العراق في مجلس الأمن الدولي الى تقديم طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف العملية العسكرية داخل الأراضي العراقية وإصدار قرار بتعويض الضحايا المدنيين العراقيين الذين يسقطون جراء هذه العمليات العسكرية"، مشددة على ضرورة "تشكيل لجنة قانونية تضم محامين دوليين لرفع دعاوى قانونية في المحاكم الدولية لتعويض ذوي الضحايا والخسائر في الممتلكات العامة والخاصة وإلزام الحكومة التركية بدفعها لذوي الضحايا باعتباره حق شرعي وقانوني باعتباره أقل ما يمكن عمله لمواساة ذوي الضحايا والجرحى".