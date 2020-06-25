تشيلسي يُسقط سيتي ويعجل افراح ليفربول بالتتويج باللقب الغائب منذ 30 عاماً

رياضة 2020-06-25 | 23:08 1,657 مشاهدة توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الـ19، في تاريخه مستفيداً من فوز تشيلسي على مانشستر سيتي 2-1 اليوم الخميس، في ختام مباريات الجولةالحادية والثلاثين من المسابقة. واستعاد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزانته منذ ثلاثة عقود، كما عزز موقعه في المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق فوزاً باللقب، وذلك بفارق لقب واحد فقط خلف مانشستر يونايتد الذي أحرز اللقب 20 مرة سابقة، فيما يحتل آرسنال المركز الثالث في القائمة برصيد 13 لقبا حتى الآن.



وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة بفارق 23 نقطة عن ليفربول المتصدر، قبل الجولات السبع الأخيرة من المسابقة هذا الموسم ولم يعد بإمكانه اللحاق بليفربول.

المحرر: محمد خليل

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