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ضبط ورشة لصناعة منصات الصواريخ في البوعيثة واعتقال 13 شخصا كانوا يعملون بداخلها

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افاد مصدر امني، الجمعة، بأن قوة امنية ضبطت ورشة لصناعة منصات الصواريخ في البوعيثة جنوب بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية تمكنت من ضبط (ورشة) لصناعة منصات الصواريخ ضمن منطقة البوعيثة التابعة للدورة جنوبي بغداد".

 

واضافت ان "القوة اعتقلت 13 شخصا كانوا يعملون بداخلها".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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