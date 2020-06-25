ضبط ورشة لصناعة منصات الصواريخ في البوعيثة واعتقال 13 شخصا كانوا يعملون بداخلها

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن قوة امنية ضبطت ورشة لصناعة منصات الصواريخ في البوعيثة جنوب بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية تمكنت من ضبط (ورشة) لصناعة منصات الصواريخ ضمن منطقة البوعيثة التابعة للدورة جنوبي بغداد".

واضافت ان "القوة اعتقلت 13 شخصا كانوا يعملون بداخلها".

